Віс глік нео (Vis glik neo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 436 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
596,50
Економія при броні: -75,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
631,58
Економія при броні: -112,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
626,69
Економія при броні: -116,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
636,95
Економія при броні: -117,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
622,57
Економія при броні: -100,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
596,50
Економія при броні: -75,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
616,03
Економія при броні: -21,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
620,90
Економія при броні: -95,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс