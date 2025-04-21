Київ
Канюля трахеостомічна Кристалкліа (Tracheostomy cannula Crystalclear)

Канюля трахеостомічна Кристалкліа (Tracheostomy cannula Crystalclear)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
183.0 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
334,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
261.5 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 7.5 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
478,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
376.6 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
342,70 грн
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 7.5 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
342,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
513.8 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
467,00
Економія при броні: -84,00 грн
383,00 грн
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