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Канюля трахеостомічна Кристалкліа (Tracheostomy cannula Crystalclear)
Канюля трахеостомічна Кристалкліа (Tracheostomy cannula Crystalclear)
Львів
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Мед-сервіс
Відчинено
Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
473.7 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
334,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
554.9 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 7.5 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
478,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
685.5 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
342,70
грн
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КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 7.5 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
342,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
843.6 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
467,00
Економія при броні:
-84,00 грн
383,00
грн
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