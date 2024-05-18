Аква Спрей Оксі спрей назальний дозований 0,05 % флакон з розпилювачем 10 мл, №1 - Харків (600636) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Широке, вул. Соборна, 92
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом