Харків (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
230,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC