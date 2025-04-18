Вістабон основа (Whistabon base)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
853,63
Економія при броні: -122,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
872,57
Економія при броні: -107,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
825,10
Економія при броні: -54,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
825,10
Економія при броні: -54,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
840,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
870,74
Економія при броні: -95,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
862,29
Економія при броні: -113,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
869,06
Економія при броні: -120,53 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
840,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
873,68
Економія при броні: -98,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
865,43
Економія при броні: -90,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
870,32
Економія при броні: -31,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
889,64
Економія при броні: -50,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
881,93
Економія при броні: -106,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
840,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
840,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ВІСТАБОН ОСНОВА таблетки №60
EuBion Corporation
840,40 грн