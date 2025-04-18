Артросульфур C (Artrosulfur C)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 421 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1155,80
Економія при броні: -39,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1255,11
Економія при броні: -206,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1410,00
Економія при броні: -362,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1266,01
Економія при броні: -68,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
936,80
Економія при броні: -219,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1234,86
Економія при броні: -56,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1235,33
Економія при броні: -186,84 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1232,01
Економія при броні: -185,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн