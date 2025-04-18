Артросульфур C (Artrosulfur C)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1228,45
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1231,03
Економія при броні: -45,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
767,29
Економія при броні: -65,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1245,16
Економія при броні: -49,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1255,49
Економія при броні: -195,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
178,16
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1231,89
Економія при броні: -220,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1242,44
Економія при броні: -230,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1246,61
Економія при броні: -137,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1284,08
Економія при броні: -89,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1257,72
Економія при броні: -71,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1282,88
Економія при броні: -98,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1204,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
АРТРОСУЛЬФУР C саше №28
Містрал Кепітал Менеджмент
1246,90
Економія при броні: -61,41 грн