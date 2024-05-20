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Антидот гель пакетик тм Baum Pharm, №20 - Запоріжжя (800716) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
380,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (103)
380,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (4)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (5)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
380,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (3)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (4)
380,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (3)
380,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (3)
380,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
380,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (3)
380,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (3)
380,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (4)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
Всього: упаковка (2)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
380,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Всього: упаковка (3)
380,00 грн