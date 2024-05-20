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АНТИ ТОКСИН+ таблетки 0,5 г тм Solution Pharm, №10 - Запоріжжя (824238) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
62,66 грн
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (3)
62,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (6)
63,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (6)
63,27 грн
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (4)
62,58 грн
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (3)
62,77 грн
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (3)
63,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (3)
63,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (7)
63,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (3)
62,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (4)
62,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (9)
63,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
63,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (2)
63,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
62,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (5)
62,61 грн
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (6)
62,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (7)
62,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (3)
62,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (3)
63,11 грн