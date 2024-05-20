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АНТИ ТОКСИН+ гель саше 20 г зі смаком вишні "Solution Pharm", №20 - Запоріжжя (743032) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2), саше (6)
405,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2), саше (6)
409,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), саше (19)
407,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), саше (17)
411,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
332,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (2)
332,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1), саше (3)
411,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2), саше (19)
407,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2), саше (8)
409,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1), саше (9)
407,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: саше (3)
410,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1), саше (10)
410,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (2), саше (9)
408,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (2), саше (1)
407,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: саше (7)
410,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (2), саше (2)
407,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2), саше (6)
408,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2), саше (11)
409,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1), саше (11)
409,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (2), саше (1)
407,40 грн