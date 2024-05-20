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АНТИ ТОКСИН+ гель саше 20 г зі смаком вишні "Solution Pharm", №20 - Одеса (743032) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), саше (11)
408,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3), саше (3)
408,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (3), саше (7)
411,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1), саше (3)
414,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (3), саше (8)
405,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (4), саше (15)
409,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
414,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (4), саше (5)
411,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
416,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1), саше (12)
414,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (6), саше (9)
406,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (2), саше (15)
408,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (1), саше (12)
406,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: саше (14)
408,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (2)
411,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: саше (14)
410,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2), саше (3)
409,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: саше (13)
411,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: саше (11)
408,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (2), саше (15)
409,00 грн