АНТИ ТОКСИН+ гель саше 20 г зі смаком вишні "Solution Pharm", №20 - Харків (743032) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 160 аптеках
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Всього: упаковка (1), саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (6), саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: саше (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека оптових цін
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Всього: саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
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Всього: саше (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Всього: упаковка (1), саше (3)
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Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), саше (12)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (2), саше (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: саше (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (8)
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
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Всього: саше (16)
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), саше (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: саше (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3), саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), саше (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: саше (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
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Всього: саше (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2