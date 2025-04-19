Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1162,38
Економія при броні: -84,09 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1146,71
Економія при броні: -48,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1205,74
Економія при броні: -215,97 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1144,65
Економія при броні: -61,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1160,63
Економія при броні: -148,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1145,26
Економія при броні: -48,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1162,51
Економія при броні: -194,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1164,12
Економія при броні: -234,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1128,37
Економія при броні: -57,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1167,22
Економія при броні: -74,43 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1128,48
Економія при броні: -56,42 грн