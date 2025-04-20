Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1146,47
Економія при броні: -190,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1138,84
Економія при броні: -183,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1122,60
Економія при броні: -51,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1163,58
Економія при броні: -187,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1155,84
Економія при броні: -80,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1134,91
Економія при броні: -58,47 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1141,02
Економія при броні: -195,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1158,26
Економія при броні: -83,94 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1038,00
Економія при броні: -91,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1149,52
Економія при броні: -70,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1066,15
Економія при броні: -42,49 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1123,90
Економія при броні: -46,66 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
11.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1145,04
Економія при броні: -244,16 грн