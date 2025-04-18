Харків (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низькі ціни №1
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1139,16
Економія при броні: -238,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1143,31
Економія при броні: -242,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб