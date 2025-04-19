Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1184,41
Економія при броні: -190,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1151,04
Економія при броні: -183,07 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1146,36
Економія при броні: -67,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1164,78
Економія при броні: -174,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1209,31
Економія при броні: -36,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1141,23
Економія при броні: -172,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1144,14
Економія при броні: -145,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1124,89
Економія при броні: -126,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1152,90
Економія при броні: -217,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1046,40
Економія при броні: -109,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1129,68
Економія при броні: -192,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1138,62
Економія при броні: -124,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1067,56
Економія при броні: -53,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
4.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1154,10
Економія при броні: -137,80 грн