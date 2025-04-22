Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1142,22
Економія при броні: -69,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
1152,24
Економія при броні: -75,20 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
37.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
65.5 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
65.9 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Батурин, вул. Ющенка, 19-А
111.7 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
НАТУРАЛЬНИЙ ВІТАМІН К2 (МЕНАХІНОН 7)-100 мкг капсули 100 мкг №50
Солгар Вітамін енд Херб