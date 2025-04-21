ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ (GRIPOUT LOR ANTICOUGH LOZENGES)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
132,75
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
118,00
Економія при броні: -10,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
72.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
250,00
Економія при броні: -7,50 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
126,00
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
80.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
164,64
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
101.8 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
265,50
Економія при броні: -84,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
132,75
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Авіаторів, 28
110.3 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
110.4 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
118,00
Економія при броні: -8,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 21/1
110.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
110.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
111.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
331,52
Економія при броні: -3,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
265,50
Економія при броні: -46,20 грн
Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
118,00
Економія при броні: -8,35 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
112.1 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ