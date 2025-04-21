ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ (GRIPOUT LOR ANTICOUGH LOZENGES)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
7.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
8.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
93.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
98.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
107.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
107.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
107.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
108.1 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
109.0 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
109.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
124,72
Економія при броні: -5,32 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
110.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
111.4 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
111.4 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
111.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 61
112.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
112.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ