ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ (GRIPOUT LOR ANTICOUGH LOZENGES)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
24.3 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
236,00
Економія при броні: -54,50 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
37.8 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
265,50
Економія при броні: -15,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
46.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
132,75
Економія при броні: -30,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
118,00
Економія при броні: -10,25 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
53.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
64.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
64.8 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
236,00
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
64.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
132,75
Економія при броні: -16,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
65.4 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
295,00
Економія при броні: -62,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Корчака, 1/3
65.4 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
66.0 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
147,50
Економія при броні: -45,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/2
66.0 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
132,75
Економія при броні: -30,85 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ