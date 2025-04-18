ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ (GRIPOUT LOR ANTICOUGH LOZENGES)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 31
13.3 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
141.4 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
144.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
ГРИПАУТ ЛОР ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ льодяники блістер №24
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ