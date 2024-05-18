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Абсорбіт капсули 300 мг тм Baum Pharm, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (608645) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (5)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (5)
45,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (7)
45,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (6)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (4)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (4)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (7)
45,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (7)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (11)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (4)
45,00 грн