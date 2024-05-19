Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівА-КЕТОНЦіни в аптеках

А-КЕТОН розчин для перорального застосування флакон 30 мл, №6 - Львів (617390) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
206,33 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
239,99
Економія: -29,56 грн
210,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
206,33 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -59,56 грн
210,43 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
262,99
Економія: -52,56 грн
210,43 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), флакон (4)
236,00
Економія: -19,35 грн
216,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
249,54
Економія: -28,77 грн
220,77 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
234,99
Економія: -24,56 грн
210,43 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -76,56 грн
210,43 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
260,99
Економія: -50,56 грн
210,43 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
217,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
308,99
Економія: -98,56 грн
210,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
206,33 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
237,99
Економія: -27,56 грн
210,43 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
256,99
Економія: -46,56 грн
210,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -59,56 грн
210,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
245,89
Економія: -29,24 грн
216,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -73,56 грн
210,43 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
217,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
217,00 грн