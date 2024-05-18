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А-КЕТОН розчин для перорального застосування флакон 30 мл, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (617390) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (5), флакон (1)
252,28
Економія: -27,12 грн
225,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), флакон (2)
245,68
Економія: -20,16 грн
225,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
257,93
Економія: -20,65 грн
237,28 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
243,99
Економія: -33,55 грн
210,44 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), флакон (2)
243,30
Економія: -18,94 грн
224,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
244,50
Економія: -27,85 грн
216,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
237,99
Економія: -27,55 грн
210,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: розчин для перорального застосування (5)
251,32
Економія: -26,96 грн
224,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
206,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), флакон (2)
254,53
Економія: -30,17 грн
224,36 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (5), флакон (2)
250,51
Економія: -26,07 грн
224,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), флакон (1)
240,94
Економія: -24,29 грн
216,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
206,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), флакон (3)
235,50
Економія: -11,47 грн
224,03 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1), флакон (3)
248,94
Економія: -25,07 грн
223,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (5), флакон (1)
247,82
Економія: -10,54 грн
237,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: флакон (3)
237,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (3)
258,74
Економія: -21,46 грн
237,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: розчин для перорального застосування (4)
238,92
Економія: -22,27 грн
216,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2), флакон (5)
253,21
Економія: -36,56 грн
216,65 грн