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Бепантен® крем 5 % туба 100 г, №1 - Львів (236841) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
635,51
Економія: -2,59 грн
632,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
667,81
Економія: -58,59 грн
609,22 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
633,32
Економія: -48,74 грн
584,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
551,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (6)
642,00
Економія: -57,60 грн
584,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
607,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
623,04
Економія: -84,00 грн
539,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
642,00
Економія: -57,60 грн
584,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
674,96
Економія: -117,27 грн
557,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
632,72
Економія: -48,14 грн
584,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
637,39
Економія: -52,81 грн
584,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
558,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
607,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
649,37
Економія: -51,48 грн
597,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
607,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
622,44
Економія: -41,08 грн
581,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
565,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
607,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
547,29 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (8)
645,10
Економія: -60,70 грн
584,40 грн