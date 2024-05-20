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БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО порошок саше, №14 - Одеса (637658) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), саше (5)
455,30
Економія: -111,50 грн
343,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
374,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
359,90
Економія: -19,70 грн
340,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
353,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
339,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
339,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
362,04 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
391,43
Економія: -54,37 грн
337,06 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
339,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
339,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
339,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
339,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
339,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
311,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
320,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: саше (6)
455,30
Економія: -111,50 грн
343,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
339,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
447,90
Економія: -104,10 грн
343,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (131)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
339,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
329,90 грн