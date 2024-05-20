Астраце порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г, №10 - Запоріжжя (597381) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
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Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
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Всього: порошок для орального розчину (6)
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Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27