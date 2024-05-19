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Астраце порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г, №10 - Львів (597381) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
87,78
Економія: -9,68 грн
78,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
72,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: порошок для орального розчину (3)
80,03
Економія: -10,73 грн
69,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (2)
81,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
81,69
Економія: -9,23 грн
72,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
92,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
86,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
91,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: порошок для орального розчину (6)
87,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1), саше (6)
82,21
Економія: -12,29 грн
69,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
73,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
89,38 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: порошок для орального розчину (8)
83,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (2)
79,71 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
84,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: порошок для орального розчину (1)
83,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: порошок для орального розчину (7)
84,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
81,64 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: порошок для орального розчину (2)
78,60 грн