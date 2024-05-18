Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Харків (123547) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 69 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (25)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: таблетки (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), таблетки (6)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: таблетки (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (15)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00