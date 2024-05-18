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Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Харків (123547) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: таблетки (30)
779,00
Економія: -74,24 грн
704,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
768,70 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
783,30 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
779,52 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
789,00
Економія: -74,90 грн
714,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
752,09
Економія: -40,01 грн
712,08 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
692,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (25)
785,20
Економія: -88,18 грн
697,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: таблетки (6)
741,09 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: таблетки (10)
714,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
800,37
Економія: -89,28 грн
711,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), таблетки (6)
766,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: таблетки (5)
741,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
801,80
Економія: -87,70 грн
714,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
734,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
768,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
768,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: таблетки (15)
669,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
768,70 грн