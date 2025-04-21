Київ
Аква маріс екстра стронг спрей назальний (Aqua maris extra strong nasal spray)

Аква маріс екстра стронг спрей назальний (Aqua maris extra strong nasal spray)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
455,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
440,50
Економія при броні: -56,00 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
455,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
359,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
370,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
398,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
452,30
Економія при броні: -67,80 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
455,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
456,53
Економія при броні: -79,51 грн
377,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
468,40
Економія при броні: -83,90 грн
384,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
468,40
Економія при броні: -83,90 грн
384,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
468,40
Економія при броні: -83,90 грн
384,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
451,81
Економія при броні: -71,82 грн
379,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
369,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
448,93
Економія при броні: -74,33 грн
374,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
452,44
Економія при броні: -77,84 грн
374,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
468,40
Економія при броні: -83,90 грн
384,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
444,07
Економія при броні: -64,05 грн
380,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
449,00
Економія при броні: -64,50 грн
384,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
455,10 грн
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