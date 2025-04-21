Київ
Аква маріс бебі інтенсив спрей назальний (Aqua maris baby intensive nasal spray)

Аква маріс бебі інтенсив спрей назальний (Aqua maris baby intensive nasal spray)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,02
Економія при броні: -14,75 грн
261,27 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
389,36
Економія при броні: -60,76 грн
328,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,00
Економія при броні: -53,10 грн
222,90 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
385,20
Економія при броні: -54,40 грн
330,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
294,30 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
366,19
Економія при броні: -40,51 грн
325,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
225,27 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
312,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
474,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
232,50 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
323,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
327,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
219,50 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
311,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,40
Економія при броні: -53,50 грн
222,90 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
385,40
Економія при броні: -54,60 грн
330,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,91
Економія при броні: -60,60 грн
215,31 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
387,77
Економія при броні: -77,86 грн
309,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
294,30 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
381,32
Економія при броні: -71,41 грн
309,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,20
Економія при броні: -63,30 грн
222,90 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
397,50
Економія при броні: -66,70 грн
330,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
315,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,60
Економія при броні: -61,70 грн
222,90 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
397,50
Економія при броні: -66,70 грн
330,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,60
Економія при броні: -61,70 грн
222,90 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
397,50
Економія при броні: -66,70 грн
330,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,05
Економія при броні: -54,88 грн
214,17 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
375,86
Економія при броні: -81,83 грн
294,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
290,01 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
320,21 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
370,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,34
Економія при броні: -52,00 грн
215,34 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
373,47
Економія при броні: -79,42 грн
294,05 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,43
Економія при броні: -54,09 грн
215,34 грн
АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
376,39
Економія при броні: -82,34 грн
294,05 грн
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