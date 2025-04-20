Эналаприл-H

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
105,00
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
111,50
Економія при броні: -15,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
114,35
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
114,08
Економія при броні: -15,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
115,97
Економія при броні: -15,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
117,80
Економія при броні: -7,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
111,00
Економія при броні: -15,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
7.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
77,39
Економія при броні: -13,69 грн