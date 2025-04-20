Эналаприл-H

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
117,87
Економія при броні: -17,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
116,64
Економія при броні: -19,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
111,50
Економія при броні: -16,70 грн
Мед-сервіс
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Подорожник
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
110,70
Економія при броні: -15,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина