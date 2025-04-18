Эналаприл-H

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
118,20
Економія при броні: -18,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
4.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина