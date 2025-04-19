Эналаприл-H

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
120,55
Економія при броні: -20,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
119,74
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
105,00
Економія при броні: -9,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
115,65
Економія при броні: -18,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
118,95
Економія при броні: -20,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 8
8.1 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
118,58
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
Еналаприл H-Тева таблетки 10 мг + 25 мг №30
Тева Украина
116,61
Економія при броні: -18,45 грн