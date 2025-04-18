Київ
Про товар
Ціни
Церінта (Cerinta)
Церінта (Cerinta)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,83
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
131.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,23
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
132.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,14
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
132.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,35
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
133.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,08
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
133.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
221,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
216,22
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
134.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
189,89
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
135.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25-Е
144.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,09
грн
Забронювати
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
166.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні:
-3,10 грн
238,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
275.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,55
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
277.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
225,78
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
301.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,32
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
302.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,76
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
303.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,29
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
303.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,44
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/3-Б
316.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
202,77
Економія при броні:
-24,17 грн
178,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
353.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
193,92
Економія при броні:
-35,12 грн
158,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
358.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
194,00
Економія при броні:
-35,20 грн
158,80
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню