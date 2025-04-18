Київ
Церінта (Cerinta)

Церінта (Cerinta)

Київ (адресу не вказано)
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,83 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
131.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
132.6 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
132.7 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
133.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 131-А
133.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
221,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
216,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 13-А
134.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
189,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 15-А
135.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25-Е
144.4 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,09 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
166.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
241,30
Економія при броні: -3,10 грн
238,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
275.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
233,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
277.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
225,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
301.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
302.1 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
232,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
303.3 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
235,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Шевченка Тараса / Стрітенська, 22/46
303.8 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
234,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/3-Б
316.2 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
202,77
Економія при броні: -24,17 грн
178,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
353.0 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
193,92
Економія при броні: -35,12 грн
158,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
358.9 км
Церінта таблетки блістер №21
САН
194,00
Економія при броні: -35,20 грн
158,80 грн
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