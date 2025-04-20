АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
139,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,68
Економія при броні: -13,27 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,57
Економія при броні: -24,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,90
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,70
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,03
Економія при броні: -6,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,60
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,25
Економія при броні: -29,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,62
Економія при броні: -28,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,02
Економія при броні: -15,88 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
139,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,65
Економія при броні: -20,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
113,74
Економія при броні: -27,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
118,18
Економія при броні: -9,67 грн