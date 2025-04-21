АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,96
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,40
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,72
Економія при броні: -29,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,40
Економія при броні: -28,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,40
Економія при броні: -28,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,10
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,35
Економія при броні: -24,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,05
Економія при броні: -29,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,40
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,60
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,30
Економія при броні: -18,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,96
Економія при броні: -24,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
128,40
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,32
Економія при броні: -32,10 грн