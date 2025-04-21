АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,64
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,40
Економія при броні: -27,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
119,67
Економія при броні: -25,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,60
Економія при броні: -23,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,57
Економія при броні: -29,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,19
Економія при броні: -27,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,90
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,20
Економія при броні: -27,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,40
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
118,44
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,11
Економія при броні: -30,57 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,07
Економія при броні: -31,53 грн