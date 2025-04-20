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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)

АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 248 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
110,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
98,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,13
Економія при броні: -29,06 грн
88,07 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
88,26 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,30
Економія при броні: -24,10 грн
97,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
102,50 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
107,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,90
Економія при броні: -23,70 грн
97,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,60
Економія при броні: -24,40 грн
97,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,65
Економія при броні: -22,14 грн
94,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,57
Економія при броні: -32,59 грн
83,98 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,60
Економія при броні: -27,40 грн
97,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,40
Економія при броні: -23,20 грн
97,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
134,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,40
Економія при броні: -28,20 грн
97,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
92,41 грн
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