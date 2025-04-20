АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
126,10
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,65
Економія при броні: -28,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
116,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,01
Економія при броні: -12,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,16
Економія при броні: -31,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
114,22
Економія при броні: -22,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,64
Економія при броні: -28,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
124,60
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
115,58
Економія при броні: -23,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,43
Економія при броні: -27,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,30
Економія при броні: -23,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
123,69
Економія при броні: -33,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
117,31
Економія при броні: -27,18 грн