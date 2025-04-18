АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ (AQUA MARIS® NASAL DROPS)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 365 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,49
Економія при броні: -27,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,77
Економія при броні: -27,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
125,30
Економія при броні: -26,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,90
Економія при броні: -22,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
120,80
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
121,02
Економія при броні: -23,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.