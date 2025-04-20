Белосалік спрей (Belosalik spray)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
625,40
Економія при броні: -64,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
448,93
Економія при броні: -23,07 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
633,54
Економія при броні: -51,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,90
Економія при броні: -38,50 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
599,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
599,00
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,90
Економія при броні: -38,50 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
640,60
Економія при броні: -62,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,05
Економія при броні: -16,24 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
618,17
Економія при броні: -20,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,90
Економія при броні: -38,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
456,34
Економія при броні: -27,49 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
625,75
Економія при броні: -64,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
622,76
Економія при броні: -95,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
456,26
Економія при броні: -18,56 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
450,57
Економія при броні: -25,13 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
624,59
Економія при броні: -89,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
641,13
Економія при броні: -105,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
688,55
Економія при броні: -120,31 грн