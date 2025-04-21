Белосалік спрей (Belosalik spray)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
479,85
Економія при броні: -26,13 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
642,96
Економія при броні: -100,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
437,40
Економія при броні: -12,10 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
636,90
Економія при броні: -45,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
630,01
Економія при броні: -88,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
459,80
Економія при броні: -34,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
457,70
Економія при броні: -32,40 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
455,00
Економія при броні: -29,70 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
455,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
701,09
Економія при броні: -116,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
450,18
Економія при броні: -17,35 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
621,97
Економія при броні: -80,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
440,00
Економія при броні: -14,70 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
640,70
Економія при броні: -49,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
458,50
Економія при броні: -33,20 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
655,13
Економія при броні: -113,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
631,95
Економія при броні: -90,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
436,30
Економія при броні: -11,00 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
605,70
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
676,71
Економія при броні: -104,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
668,38
Економія при броні: -126,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
462,00
Економія при броні: -36,70 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
606,60
Економія при броні: -15,40 грн