Белосалік спрей (Belosalik spray)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
459,68
Економія при броні: -23,87 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
638,10
Економія при броні: -68,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
457,70
Економія при броні: -38,00 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
455,78
Економія при броні: -19,97 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
658,68
Економія при броні: -25,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,30
Економія при броні: -32,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
638,11
Економія при броні: -63,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
668,61
Економія при броні: -93,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
439,70
Економія при броні: -20,00 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
434,30
Економія при броні: -14,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
432,50
Економія при броні: -12,80 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
675,12
Економія при броні: -43,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
637,84
Економія при броні: -63,25 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
425,30
Економія при броні: -5,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо