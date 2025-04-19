Белосалік спрей (Belosalik spray)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
639,94
Економія при броні: -88,26 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,90
Економія при броні: -40,70 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
454,40
Економія при броні: -41,20 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
646,50
Економія при броні: -70,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,10
Економія при броні: -38,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
462,83
Економія при броні: -25,04 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
691,10
Економія при броні: -118,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
463,58
Економія при броні: -24,78 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
631,77
Економія при броні: -89,03 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
472,70
Економія при броні: -59,50 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
640,60
Економія при броні: -65,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
442,00
Економія при броні: -28,80 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
641,80
Економія при броні: -66,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
442,20
Економія при броні: -29,00 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
441,80
Економія при броні: -28,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
627,30
Економія при броні: -51,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
441,00
Економія при броні: -27,80 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
603,60
Економія при броні: -28,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
440,80
Економія при броні: -27,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
649,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
451,40
Економія при броні: -38,20 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
676,60
Економія при броні: -101,00 грн