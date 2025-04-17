Белосалік спрей (Belosalik spray)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 673 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
454,40
Економія при броні: -27,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
611,80
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
431,00
Економія при броні: -4,50 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
609,10
Економія при броні: -13,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
644,78
Економія при броні: -98,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
495,89
Економія при броні: -75,37 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
657,90
Економія при броні: -99,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
466,26
Економія при броні: -28,47 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
636,88
Економія при броні: -77,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
450,51
Економія при броні: -62,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
637,22
Економія при броні: -104,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
462,00
Економія при броні: -35,50 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо