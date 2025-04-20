Белосалік спрей (Belosalik spray)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
438,30
Економія при броні: -27,30 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
598,40
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
464,94
Економія при броні: -25,15 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
658,49
Економія при броні: -128,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
601,00
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
632,43
Економія при броні: -43,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
627,98
Економія при броні: -97,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,19
Економія при броні: -15,40 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
619,03
Економія при броні: -95,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
457,36
Економія при броні: -23,54 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
632,55
Економія при броні: -109,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
458,50
Економія при броні: -47,50 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
460,70
Економія при броні: -20,91 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
633,72
Економія при броні: -110,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
460,09
Економія при броні: -31,24 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
685,34
Економія при броні: -158,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
430,80
Економія при броні: -19,80 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
458,51
Економія при броні: -30,66 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
640,85
Економія при броні: -113,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
461,24
Економія при броні: -27,42 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
633,68
Економія при броні: -106,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
449,80
Економія при броні: -38,80 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
621,40
Економія при броні: -51,90 грн