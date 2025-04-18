Київ
Белосалік спрей (Belosalik spray)

Белосалік спрей (Belosalik spray)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 251 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
386,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
389,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
421,00 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
520,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
394,97 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
668,30
Економія при броні: -75,75 грн
592,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
392,71 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
540,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
625,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
450,98
Економія при броні: -18,85 грн
432,13 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
671,27
Економія при броні: -112,72 грн
558,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
460,80
Економія при броні: -39,90 грн
420,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
377,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
440,30
Економія при броні: -19,40 грн
420,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
646,80
Економія при броні: -62,20 грн
584,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
588,79 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
394,76 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
541,39 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
415,94 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
538,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
403,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
440,00
Економія при броні: -19,10 грн
420,90 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
386,93 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
520,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
402,11 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
631,60
Економія при броні: -89,34 грн
542,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
376,48 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
520,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
403,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
593,44 грн
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